Politie controleert extra bij het begin van het schooljaar DDH

02 september 2020

16u31 3 Glabbeek In Glabbeek zal de politie bij de start van het nieuwe schooljaar intensief controleren op overdreven snelheid in de kernen van alle deelgemeenten.

De politie zal in het bijzonder controleren op alle wegen van en naar de drie scholen in Glabbeek en dat bij het begin en het einde van schooltijd. “Uit de resultaten blijkt dat het opvoeren van de pakkans op al deze locaties en specifieke tijdstippen, effectief werkt en het automobilisten aanzet tot trager rijden”, zegt burgemeester Peter Reekmans.

Controle helpt

Bij het begin van vorig schooljaar werd er 20% van de autobestuurders geverbaliseerd maar op het einde daalde het cijfer tot 10 à 12%. “En ook de controles op foutief parkeren in de schoolomgevingen in Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen leveren een positief resultaat op. Alleen de hardleerse enkelingen blijven zich niets aantrekken van de parkeerregels. Dubbel parkeren, parkeren op voet- en fietspaden, op zebrapaden en in zones waar het niet toegelaten is, zijn overtredingen die al geruime tijd onmiddellijk en zonder waarschuwing geverbaliseerd worden. Zolang sommigen lak blijven hebben aan elke verkeersregel blijven we de pakkans opdrijven”, besluit Reekmans.