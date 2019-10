Plattelandsmotie levert resultaat op: Glabbeek krijgt 730.973 euro uit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds





Kristien Bollen

02 oktober 2019

10u32 0 Glabbeek De onderhandelaars van de Vlaamse regering hebben dus wel degelijk rekening gehouden met de eisen van de 41 plattelandsgemeenten die de plattelandsmotie goedkeurden op hun gemeenteraden en bezorgden aan de formateur. “Met ons initiatief zorgden Marc Wijnants en ikzelf dat er deze legislatuur door de Vlaamse regering ook oog is voor kleinere gemeenten en niet zoals vroeger dat steeds alle middelen naar Gent en Antwerpen gaan!”

In het regeerakkoord staan enkele maatregelen die financieel goed uitkomen voor de plattelandsgemeenten. Een belangrijk punt gaat om het beheer van open ruimte in de plattelandsgemeenten. Dankzij een nieuw Open Ruimtefonds dat er komt naast het Gemeentefonds gaan er in de toekomst heel wat bijkomende Vlaamse centen naar de plattelandsgemeenten omwille van de open ruimte die ze bezitten en moeten onderhouden.

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Voor Glabbeek levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst 730.973 euro aan nieuwe inkomsten op. Dit bewijst dat de plattelandsmotie die ik samen met collega-burgemeester Marc Wijnants van Linter opmaakte en die gesteund werd door maar liefst 41 plattelandsgemeenten resultaat oplevert. Deze plattelandsmotie van de gemeenten Linter, Glabbeek, Geetbets, Heuvelland, Maldegem, Zoutleeuw, Kortenaken, Bekkevoort, Kortemark, Alveringem, Voeren, Lievegem, Sint-Laureins, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Moerbeke, Middelkerke, Riemst, Halen, Liedekerke, Heers, Lo-Reninge, Assenede, Begijnendijk, Mesen, Ruiselede, Koekelare, Vleteren, Maarkedal, Houthulst, Borgloon, Holsbeek, Zuienkerke, Spiere-Helkijn, Gingelom, Beernem, Wachtebeke, Bever, Landen, Kortessem en Boutersem werd bezorgd aan Vlaams informateur Bart De Wever en formateur Jan Jambon. Met de plattelandsmotie riepen we de nieuwe Vlaamse Regering op om af te stappen van het beleid dat zich de voorbije jaren enkel richtte op het versterken van verstedelijking en dat onvoldoende ondersteuning bood voor een sterk plattelandsbeleid. We vroegen concreet vooral meer financiële slagkracht ter ondersteuning voor dorpskernversterking en om onze open ruimten in stand te kunnen houden op het platteland. Ik ben blij dat ik mijn nek uitgestoken heb voor het platteland en samen met de burgemeester van Linter in totaal 41 plattelandsgemeenten heb kunnen mobiliseren om in Brussel op tafel te kloppen voor meer middelen voor ons prachtig platteland. De nieuwe Vlaamse regering gaat ook geen verplichte gemeentefusies opleggen zoals lang gedacht werd. Ik ben blij dat Glabbeek zijn autonomie kan behouden, omdat we als kleine gemeente namelijk een veel actiever en gezonder financieel beleid voeren dan heel wat grotere gemeenten. Ik ben namelijk zoals heel wat inwoners fier op ons dorp en gelukkig blijf ons dorp ook ons dorp in de toekomst zonder dwaze fusies die een overgrote meerderheid van de inwoners niet willen en die financieel veel duurder zouden zijn dan vandaag. Ik ben als burgemeester dus zeker aangenaam verrast met heel wat positieve maatregelen in het nieuw Vlaams regeerakkoord” zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).