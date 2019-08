Paardenkoers in Zuurbemde vdt

25 augustus 2019

09u23 0

Vandaag vindt vanaf 14 uur de dertiende editie van de jaarlijkse paardenkoers Glabbeek plaats. Er zijn ruim 73 paarden ingeschreven voor drafkoersen aangespannen met sulky, drafkoersen bereden en ponykoersen.

De eerste koers gaat van start om 14 uur en de laatste om 19 uur. Onder een stralende zomerzon kan iedereen een hele namiddag komen genieten van deze paardenkoersen. Er is randanimatie voor kinderen en in de feesttent kan je genieten van een lekker drankje, ijsje, frietje of hamburger. Naast de evenementenweide is er parking voorzien die bereikbaar is via de inrit recht tegenover Zuurbemde 20-22 in Glabbeek. De inkom is gratis voor kinderen tot 12 jaar. Volwassenen betalen 6 euro.