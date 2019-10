Overzichtstentoonstelling Fons Stels Vanessa Dekeyzer

22 oktober 2019

17u21 0

De Heemkundige Kring Glabbeek zette een overzichtstentoonstelling met het oeuvre van kunstenaar Fons Stels (1911-1992) op en dit in nauwe samenwerking met de kinderen van de kunstenaar. Vandaag en morgen kan je deze nog bezoeken in het parochiecentrum van Bunsbeek.

“Fons was een van de eerste leden van onze kring”, zegt voorzitter Edmond Denruyter. “Met dit project willen we een eerbetoon brengen aan deze veelzijdige kunstenaar die de laatste 20 jaar van zijn leven woonde en werkte in de schaduw van de kerktoren van Bunsbeek, op de hoek van de Vissenakensesteenweg met de Broekstraat, waar hij een kapel bouwde met een mooie beeldmozaïek van Moeder Maria.”

“Meer dan honderd werken van verschillende aard, gaande van glasramen, beelden in hout en steen, schilderijen, pentekeningen, aquarellen, linosneden, tinnen schotels en ga zo maar door, bieden op deze tentoonstelling een mooi overzicht van het oeuvre van Fons Stels”, zegt penningmeester Maria Saelmaekers. “Bijna alle geëxposeerde werken komen uit privébezit en werden door de eigenaars in bruikleen afgestaan, waarvoor onze welgemeende dank!”

Wie de expo nog graag bezoekt, kan dat vandaag van 18 tot 21 uur en morgen van 14 tot 19 uur. Toegang is gratis.