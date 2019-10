Oude Spar maakt plaats voor modern woonblok met handelsruimtes Vanessa Dekeyzer

04 oktober 2019

12u54 3 Glabbeek Het oude supermarktgebouw op de Spar-site in het centrum van Glabbeek is bijna afgebroken. D e komende weken zal op deze locatie de bouw van maar liefst 12 nieuwe handelsruimten en 24 appartementen starten.

Het oude Spar-gebouw langs de Grotestraat, waarin ooit de eerste fruitveiling in Glabbeek gehuisvest was, dateerde van 1946. De afbraak was dan ook nodig. Bovendien zat het vol asbest.

“Onder Dorpspartijbeleid werd dit dossier dat jarenlang geblokkeerd zat door een foutieve aanpak in het verleden, opnieuw op de rails gezet”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Ik ben enorm fier dat we als gemeentebestuur hierdoor onze dorpskern en het commercieel centrum langs de Grotestraat verder kunnen moderniseren.”

Na de bouw van de nieuwe Spar-supermarkt aan de overzijde met een oppervlakte van 1.400 vierkante meter, komt er nu nog 1.600 vierkante meter aan commerciële ruimte voor winkels. En boven deze nieuwe handelspanden komen er 24 nieuwe appartementen met een oppervlakte van ruim 3.000 vierkante meter.