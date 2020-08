Oude legerloodsen worden gerenoveerd DDH

11 augustus 2020

15u52 1 Glabbeek Het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek en de gemeente zelf verfraaien verder de volledige site van het gemeentelijk domein. Eerder werden de oude legerloodsen asbestvrij gemaakt, nu worden die stuk voor stuk grondig gerenoveerd.

Eén loods werd al omgebouwd tot evenementenhal Hangar 44, bij de 4 anderen werden de daken met asbest vervangen en er ligt ook al een nieuwe betonnen vloer in. “Binnenkort beginnen we met de herstelling van de metalen buitenbekleding en worden de loodsen aan de buiten- en binnenzijde gezandstraald. In één van deze loodsen zijn we volop bezig met de inrichting voor de nieuwe huisvesting van de gemeentelijke dienst openbare werken. Tegen begin volgend jaar worden er nog drie loodsen afgebroken, eentje maakt plaats voor een extra parkeerterrein op de site, en waar de twee andere stonden komt de gezondheidscampus”, vertelt eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).

Asbestprobleem

Ten slotte zal ook de kleine loods, waar verenigingen hun materialen stockeren, worden aangepakt. “Tegen eind volgend jaar beginnen we met de vernieuwing van de wegen op de site, de aanleg van de nieuwe parking en het verfraaien van de volledige buitenomgeving. Tegen 2022 zal dit oud militair domein volledig omgetoverd zijn tot een modern en functioneel gemeentelijk domein. Twintig jaar lang werd er niets gedaan aan het asbestprobleem en het oud militair domein lag er te verloederen. Ik ben blij dat we vorige legislatuur een masterplan konden opmaken en we er nu, op vijf jaar tijd, in zullen slagen om de site volledig te vernieuwen”, besluit Vanwinkelen.