Oud supermarktgebouw met asbest maakt plaats voor nieuwbouw vdt

04 september 2019

18u25 0 Glabbeek Zopas ging de afbraak van het oud supermarktgebouw op de SPAR-site in het centrum van Glabbeek van start. Momenteel is de aannemer bezig met het verwijderen met het dak waarin asbest zit.

“Met de afbraak van dit gebouw met een oppervlakte van ruim 1.200 vierkante meter, waarin jarenlang de eerste fruitveiling in Glabbeek gehuisvest was en later de SPAR-supermarkt, hebben we binnenkort alweer een gebouw met asbest minder in Glabbeek”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “De verwijdering van het dak met gebonden asbestplaten dat momenteel aan de gang is, gebeurt bovendien volledig volgens heel strenge voorschriften. De gemeentelijke milieudienst en de veiligheidscoördinator volgen het proces nauwlettend op zodat er op geen enkel moment een risico is voor passanten of inwoners in de buurt.”

24 appartementen

Na de afbraak van het oude gebouw, start de komende weken op deze locatie de bouw van maar liefst twaalf nieuwe handelsruimten en vierentwintig appartementen. “In 2006 werd door het oude gemeentebestuur een GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor de vernieuwing van het commercieel centrum langs de Grotestraat in Glabbeek goedgekeurd”, zegt gemeenteraadslid Katrien Ceuleers, Dorpspartij-fractieleider. “Door een foutieve aanpak van het dossier slaagde men er toen jaren niet in om een nieuwe supermarkt en de vernieuwing van het commercieel centrum te realiseren. Onder Dorpspartijbeleid werd het dossier dankzij gewezen burgemeester Jos Vicca en huidig burgemeester Peter Reekmans opnieuw op de rails gezet waardoor in 2017 de nieuwe supermarkt al haar deuren kon openen en er nu van start kan gegaan worden met de bouw van nieuwe handelsruimten en appartementen in het centrum van ons dorp. We zijn dan ook enorm trots dat we onder ons beleid ook dit belangrijk dossier alweer hebben kunnen deblokkeren en hiermee na meer dan 10 jaar wel een grondige dorpskernvernieuwing realiseren.”