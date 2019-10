Oud gemeentehuis van Bunsbeek is verkocht Vanessa Dekeyzer

04 oktober 2019

Het oud gemeentehuis van Bunsbeek in de Schoolstraat is zopas verkocht voor 120.000 euro via het online platform www.biddit.be. Tot 1977 was hier het gemeentehuis van Bunsbeek in gehuisvest en daarna was het jarenlang het kantoor van watering het Velpedal.

“Nadat de gemeente Glabbeek een nieuw kantoor bouwde voor watering het Velpedal achter het gemeentehuis, stond het oud gemeentehuis in Bunsbeek leeg. Doordat het gebouw in uiterst slechte staat was en geen enkele gemeentelijke functie meer had, kozen we er bewust voor om het te verkopen en de opbrengst ervan te herinvesteren in het duurzaam renoveren van onze andere functionele gemeentelijke gebouwen”, aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).