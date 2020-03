Oud gemeentehuis Attenrode-Wever krijgt grondige renovatie en herbestemming



Kristien Bollen

01 maart 2020

11u01 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek gaat de komende weken van start met de renovatie van het oude gemeentehuis van Attenrode-Wever in de Torenstraat. Er worden appartementen in onder gebracht én een buurthuis.

“We gaan het gebouw volledig energiezuinig renoveren tot een buurthuis op het gelijkvloers en een sociaal verhuurappartement op de eerste verdieping. In het buurthuis krijgt de vriendenkring en de biljartclub die ervoor gehuisvest waren in de aanpalende oude schoolgebouwen die verleden jaar afgebroken werden, een nieuw lokaal. Dit project kadert in ons beleid van dorpskernvernieuwing in alle deelgemeenten. Door het oud gemeentehuis van Attenrode-Wever dat al jaren leeg stond een nieuwe bestemming te geven zorgen we er bovendien voor dat ook in Attenrode-Wever de verenigingen terecht blijven kunnen in een lokaal in de eigen deelgemeente. Deze investering in een oud leegstaand gebouw gebeurd met een duidelijke lange termijnvisie en zorgt bovendien voor nieuwe inkomsten door de verhuur van een nieuw sociaal appartement in het gebouw dat we via SVK gaan verhuren. Intussen zijn alle offertes ingediend en gaan we de komende dagen het dossier gunnen aan de aannemers, zodat de werken de komende weken al van start kunnen gaan. De renovatiekost is geraamd op ruim 400.000 euro en de werken zullen vermoedelijk klaar zijn tegen begin 2021" verduidelijkt schepen van patrimonium Tom Struys (Dorpspartij).