Organisatoren van evenementen in Glabbeek kunnen vanaf het najaar opties nemen op gemeentelijke zalen



Kristien Bollen

18 mei 2020

12u45 5 Glabbeek Het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek kreeg de voorbije periode al heel wat vragen voor beschikbare data om de evenementenhal Hangaar 44, GC De Roos en het parochiecentrum van Kapellen te kunnen huren voor evenementen vanaf het najaar.

“Omdat het vandaag nog steeds onduidelijk is wanneer er opnieuw evenementen zullen kunnen doorgaan, besliste het directiecomité van het AGB Glabbeek om organisatoren nu al de mogelijkheid te geven om opties op data te kunnen nemen voor organisaties vanaf 1 oktober 2020. Uiteraard is dit onder voorbehoud van de richtlijnen van de hogere overheid met betrekking tot evenementen. Vanaf het ogenblik dat we de evenementenhal Hangaar 44, GC De Roos en het parochiecentrum van Kapellen opnieuw kunnen verhuren zullen we deze ook veel meer dagen gaan verhuren om tegemoet te kunnen komen aan de vraag. We zullen hiervoor extra poetsploegen inzetten zodat alle zalen in de toekomst ook tijdens meerdere dagen in eenzelfde weekend kunnen gehuurd worden. Tot de coronacrisis verhuurden we de gemeentelijke evenementenhal steeds maar voor één activiteit per weekend”, zegt AGB-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a).

Organisatoren die onder voorbehoud al een optie wensen te nemen op één van onze zalen voor het najaar kunnen contact opnemen via johnny.reweghs@glabbeek.be