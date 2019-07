Oproep voor deelnemers aan dierententoonstelling ‘De Ark van Glabbeek’. vdt

16 juli 2019

Op zondag 15 september organiseert de Landelijke Gilde De Dag van de Landbouw op de site van loonwerkersbedrijf Nys langs de Steenbergestraat in Glabbeek. In samenwerking met de landbouwraad van de gemeente Glabbeek, wordt een dierententoonstelling georganiseerd, waarop verschillende rassen en soorten van dieren uit Glabbeek in de kijker staan. “Of het nu koetjes, kippen, paarden, schapen, geiten of konijnen zijn, wij verwachten een grote variatie aan rasdieren die Glabbeek rijk is”, klinkt het. “Alle dieren zijn welkom en samen maken we er de ark van Glabbeek van.”

Heb je ook zin om deel te nemen en jouw dieren te exposeren? Meld je dan snel aan bij guy.vandepoel@boerenbond.be voor 30 augustus.