Opgelet: politie ziet er binnenkort op toe dat uw meidoornhaag voldoende gesnoeid is “Hagen verspreiden bacterievuur, dat binnenkort niet meer valt te bestrijden” Tom Van de Weyer

13 juli 2019

17u35 0 Glabbeek Bacterievuur, een gevaarlijke ziekte voor appel- en perenbomen, wordt eind dit jaar geschrapt van de Europese lijst van quarantaineziekten. “En dat is slecht nieuws voor de fruitteelt in het Hageland”, zegt Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “We stellen een politieverordening in om meidoornhagen tijdig te snoeien, want zij zijn de grootste verspreiders van bacterievuur.”

Bacterievuur is een plantenziekte die ook wel ‘perenvuur’ wordt genoemd. De bladeren en twijgen van bomen en struiken verkleuren en verschrompelen en de plant sterft uiteindelijk af. Bij hoge temperaturen en vochtig weer verspreidt de ziekte zich heel snel. Ze komt vooral voor in fruitplantages, bij appel- en perenbomen maar ook in slecht onderhouden particuliere tuinen bij sierkers, lijsterbes, vuurdoorn en meidoorn.

“Met name de meidoornhagen zijn een echte broeihaard als ze niet tijdig gesnoeid worden”, zegt Reekmans. “De bacterie woekert erg snel in de uitwas van de blaadjes. In onze gemeente zijn verschillende particuliere meidoornhagen. Zolang de eigenaars hun haag netjes onderhouden, is er geen probleem maar eenmaal de scheuten zijn besmet, steken ze erg gauw de fruitplantages aan in de omgeving.”

Bestrijding prioriteit

“Als fruitgemeente was de bestrijding van bacterievuur voor ons steeds een prioriteit. Maar doordat de ziekte in december wordt geschrapt van de Europese lijst van quarantaineziekte, kan Vlaanderen niet meer verplichten om besmette planten te rooien. Het is onbegrijpelijk dat Europa dit beslist, want de enige manier om bacterievuur te bestrijden, is de boom of plant verwijderen.”

“Maandag komt het schepencollege bijeen om een nieuwe verordening te stemmen in het politiereglement. Als gemeente moeten wij een stok achter de deur houden voor het geval meidoornhagen niet voldoende onderhouden worden. De politie kan desnoods een GAS-boete opleggen.”

“Een fruitplantage die gerooid moet worden, brengt tienduizenden euro schade per hectare. We willen onze fruittelers beschermen tegen economische schade. Ik roep andere gemeenten op om vergelijkbare maatregelen te treffen, want Europa brengt onze Hagelandse fruitteelt in gevaar”, aldus Reekmans.

Eerste Hulp Bij Bacterievuur

Fruitteler Marc Reynaerts uit Tienen verloor indertijd 1.400 bomen aan bacterievuur. “In het voorjaar moeten scheuten tijdig gesnoeid worden, want eenmaal de planten in de bloei zijn is er geen houden meer aan. De laatste jaren volgden de provincie en de gemeenten de ziekte preventief vrij goed op, maar als Europa de quarantainemaatregelen schrapt, kan dat rampzalig worden voor de fruitboeren.”

Mensen die hun haag vakkundig willen laten snoeien, kunnen wel beroep doen op het EHBB-team (Eerste Hulp bij Bacterievuur). Glabbeek gaat hiervoor een overeenkomst aan met het Regionaal Landschap Zuid Hageland (RLZH). Een ervaren groenploeg komt de werken uitvoeren voor 8,5 euro per uur.