Ook tweede deel van de Schoolstraat in Bunsbeek krijgt nieuwe voetpaden Vanessa Dekeyzer

04 juni 2020

16u06 0 Glabbeek Er komen nieuwe voetpaden in het tweede deel van de Schoolstraat in Bunsbeek. In 2018 werd er al een deel van de voetpaden vernieuwd in de schoolomgeving tussen het kruispunt met de Tiensesteenweg en de Vlaasstraat. Nu pakt het bestuur het stuk tussen het kruispunt met de Vlaasstraat tot Boeslinter aan.

De kostprijs van deze werken is geraamd op 80.000 euro. “Deze investering kadert in ons verkeersveiligheidsplan waarbij we deze legislatuur heel wat voet-en fietspaden vernieuwen om net de veiligheid van de zwakke weggebruiker op weg naar school te verhogen”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij), bevoegd voor Mobiliteit.

De vermoedelijke startdatum is voorzien voor november. “Door de aanleg van nieuwe voetpaden in de Schoolstraat en de Baekveldstraat maken we de kern van Bunsbeek heel wat veiliger. De voetpaden zullen aansluiten met Boeslinter, waar we samen met de Pepinusfortstraat, Hoeledensesteenweg en Oplintersesteenweg in 2021 samen met de rioleringswerken nieuwe fietspaden zullen aanleggen”, besluit Reekmans.

