Ook in Glabbeek stijgt het aantal besmettingen door corona. Burgemeester Reekmans doet opnieuw oproep in videoboodschap: blijf thuis! Vanessa Dekeyzer

24 maart 2020

18u05 0 Glabbeek Voor de tweede keer heeft Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) een videoboodschap gedeeld met alle inwoners van Glabbeek, jong en oud. “Nog steeds negeren te veel inwoners de coronamaatregelen.”

“In Glabbeek waren er de afgelopen weken amper twee coronabesmettingen, maar ik vernam vandaag (dinsdag) dat het aantal besmettingen deze week ook in Glabbeek in stijgende lijn zit”, aldus Reekmans. “Daarom is het van levensbelang dat alle inwoners van onze gemeente zich aan de richtlijnen houden. Het moet gedaan zijn met niet essentiële verplaatsingen, enkel en alleen om zich bezig te houden.”

Reekmans laat ook weten dat de politie de controles opdrijft en verbaliseert bij elke overtreding. “Denk niet, men ziet het niet of de pakkans is klein. Denk na en hou u aan de regels in het belang van iedereen.”