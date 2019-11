Ook dit jaar is Glabbeek de uitvalbasis voor veilig gratis vervoer van oud op nieuw Kristien bollen

04 november 2019

23u14 0 Glabbeek Ook dit jaar is Glabbeek weer de uitvalsbasis voor veilig gratis vervoer van oud op nieuw in samenwerking met de vrijwilligers van de JAT eventdrivers.

“In 2015 nam ik samen met onze burgemeester de organisatie van dit lovenswaardig initiatief mee in handen en zorgden we ervoor dat deze samenwerking van de JAT eventdrivers en de buurgemeenten kon blijven bestaan. Ook dit jaar kunnen we hierdoor dit veilig vervoer weer gratis aanbieden aan alle inwoners in de regio. En ook dit jaar legt de gemeente Glabbeek alweer een extra feestbus in tussen de evenementenhal Hangaar 44, waar de New Year Party van JH Bunker doorgaat en de Grote Markt in Tienen om nog meer jongeren veiliger te kunnen vervoeren. Met deze extra feestbus kunnen alle jongeren tussen 22.30 en 6.30 uur elk half uur pendelen tussen Hangaar 44 en de Grote Markt in Tienen. We voorzien ook opnieuw halverwege in Bunsbeek-centrum een halte langs de steenweg N29 waar jongeren kunnen op- en afstappen. Met de inzet van deze extra feestbus zorgen we ervoor dat jongeren op drukke momenten toch niet zelf in de wagen stappen en gebruik kunnen maken van veilig vervoer” zegt gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij).

Praktisch

Alle inwoners kunnen dit veilig gratis veilig vervoer voor oud op nieuw reserveren tussen 1 en 29 december via www.jateventdrivers.be of telefonisch via 0474/189284, 0474/189288 en 0474/189289. (Reservatie is verplicht voor alle verplaatsingen tussen 18 en 23.45 uur. Tussen middernacht en 6 uur ’s morgens wordt iedereen ook zonder reservatie naar huis gebracht. Voor de feestbus dient men niet te reserveren .