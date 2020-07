Online overzichtstentoonstelling toont alle burgemeesters sedert 1800 DDH

22 juli 2020

De gemeente Glabbeek organiseert, samen met de Heemkundige Kring Glabbeek (HKH), een online tentoonstelling rond alle burgemeester die aan het hoofd stonden van een van de deelgemeenten sinds de 19de eeuw. De expo maakt deel uit van de erfgoedsite die Glabbeek eerder al lanceerde. Voorlopig gaat het vooral om foto's en de vermelding van al hun namen maar iedereen die meer informatie heeft of kan helpen bij de nog ontbrekende foto's is meer dan welkom.

“Dankzij het opzoekwerk van de HKG konden we alle burgemeesters van onze deelgemeenten op een tijdslijn plaatsen, voor Attenrode kon men teruggaan tot 1803, voor Wever en Bunsbeek tot 1800, voor Glabbeek-Zuurbemde tot 1915 en voor Kapellen zelfs tot 1795. Vanaf de fusie van onze deelgemeente krijg je ook een overzicht van alle burgemeesters van Glabbeek vanaf 1977”, legt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) uit.

Opvallend in het overzicht is dat de Glabbeekse gemeentepolitiek in de 19de eeuw vaak lang in een en dezelfde familie bleef. “In Attenrode-Wever waren 5 telgen van de familie de ‘l Escaille – de Turck de kersbeek burgemeester van het dorp. In Bunsbeek waren dat 3 generaties van de familie Bigotière en ook 2 telgen van de familie Van Autgaerden stonden aan het hoofd van het dorp”, weet Reekmans maar ook tot voor kort was het niet ongewoon dat de de microbe voor de gemeentepolitiek werd doorgegeven van vader op zoon. De familie Mertens zorgde tot de vorige legislatuur voor drie generaties in het schepencollege en in Kapellen waren doorheen de jaren drie generaties van de familie Vicca aan zet, de laatste was er burgemeester tot 2013.

Erfgoed bewaren

Eerder ontwikkelde de gemeente al een erfgoedsite waarop nu dus ook het overzicht van alle burgemeesterstentoonstelling staat. “Wij willen absoluut ons lokaal erfgoed verzamelen en bewaren, niet alleen voor onze inwoners vandaag maar voor voor de toekomstige generaties. Onze erfgoedsite is intussen een permanente online tentoonstelling geworden, waarop je heel wat informatie en foto’s over het rijke verleden van Glabbeek kan ontdekken. Op die manier kunnen we ook permanent de resultaten tonen van het talrijke opzoekwerk van de heemkundige kring en regelmatig zetten we er lokale erfgoedthema’s in de kijker”, besluit Reekmans. In een vitrinekast op het gemeentehuis pronkt binnenkort trouwens ook een historisch burgemeestersuniform dat de gemeente kon kopen.