28 januari 2020

Door een ongeval vanavond op de Houtemsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Langveldstraat is er momenteel geen doorgaand verkeer mogelijk en moet men omrijden. Over de omstandigheden van het ongeval is momenteel nog niets geweten, er vielen gelukkig slecht licht gewonden. De politie is ter plaatse voor de nodige vaststellingen.