OCMW richt tijdelijk coronafonds van 50.000 euro op voor inwoners en zelfstandigen in nood Kristien Bollen

08 juni 2020

11u32 0 Glabbeek Het OCMW Glabbeek voorziet verhoogde budgetten voor de kwetsbaarste inwoners. Hiermee wil men een antwoord bieden op elke bijkomende hulpvraag door de coronacrisis. Daarnaast voorziet men in het OCMW-budget 2020 middelen voor de oprichting van een tijdelijk noodfonds voor het toekennen van terugvorderbare steun of renteloze leningen aan inwoners en zelfstandigen die tijdelijk in acute financiële nood zouden terechtkomen door de coronacrisis.

“We voorzien binnen het OCMW-budget 2020 een verhoging van 50.000 euro voor een tijdelijk noodfonds waarmee we via het bijzonder comité voor de sociale dienst terugvorderbare steun of renteloze leningen kunnen toekennen aan kwetsbare inwoners maar ook zelfstandigen die tijdelijk in acute financiële nood terechtkomen”, zegt schepen van OCMW Tom Struys.

Elke aanvraag wordt uiteraard wel grondig onderzocht door de sociale dienst en de toewijzingen gebeuren door het bijzonder sociaal comité van de sociale dienst. Belangrijk hierbij is wel dat men kan aantonen dat de financiële nood enkel ontstaan is door de coronacrisis waarbij het inkomen onvoldoende werd om de vaste kosten te kunnen dekken.”

Schroom

Veel mensen hebben nog vaak veel te veel schroom om naar het OCMW te komen, maar dit is nu éénmaal echt onze kerntaak: mensen helpen in moeilijke periodes. We willen met dit noodfonds vooral deurwaarderskosten voor particulieren of een faillissement van zelfstandigen voorkomen in een moeilijke periode waar men gewoonweg de rekeningen niet meer kan betalen. Want laten we eerlijk zijn, het zijn niet enkel mensen in een kwetsbare situatie die dreigen het meest te worden geraakt door deze coronacrisis. Maar iedereen kan getroffen worden als het inkomen fors daalt en de facturen blijven binnen komen. Wij zetten als gemeentelijke overheid met dit initiatief vooral in op solidariteit en een sociale dorpssamenleving waar we niemand in de steek laten op moeilijke momenten.”

Waar kan men terecht ?

Inwoners of zelfstandigen met problemen kunnen contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW via 016/772870 of met schepen van OCMW Tom Struys, tom.struys@glabbeek.be