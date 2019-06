OCMW Glabbeek werkt nieuwe regeling uit voor medische steun vdt

12 juni 2019

Het vast bureau van het OCMW van Glabbeek besliste om een nieuwe regeling uit te werken voor inwoners die bij ernstige ziekte plots een acuut gebrek krijgen aan financiële middelen en hierdoor noodzakelijke medische kosten vaak moeilijk kunnen betalen.

“We merken regelmatig dat zieke inwoners een bezoek aan de huisdokter uitstellen of bepaalde noodzakelijke medicatie niet kunnen aankopen door financiële moeilijkheden”, zegt schepen van OCMW Tom Struys (Dorpspartij). “Met deze nieuwe regeling kan het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) specifieke steun geven voor medische kosten. Uiteraard waken we erover dat de steun enkel bij de juiste zieke mensen terecht komt. Men kan deze medische steun bovendien enkel bekomen na een onderzoek door de sociale dienst van het OCMW. Sinds enkele jaren hebben we het label van gezonde gemeente en daarom voeren we onder Dorpspartijbeleid een uiterst sociaal beleid zodat iedereen maximaal toegang heeft tot noodzakelijke medische zorgen.”