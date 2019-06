OCMW- en gemeenteraadslid Katrien Vanherck legde eed af als nieuw raadslid VDT

14 juni 2019

08u19 4 Glabbeek Op de OCMW- en gemeenteraad gisteravond legde Katrien Vanherck de eed af als nieuw OCMW- en gemeenteraadslid voor de Dorpspartij. Zij volgt gemeenteraadslid Bart Vanstockstraeten op die na examens aangeworven werd als medewerker bij de technische dienst van Glabbeek.

Katrien is een van de oprichters van de Dorpspartij en woont op de Dries in Glabbeek samen met haar partner Bart Vanham en hun twee kinderen Viktor en Charlotte. Ze studeerde vertaler-tolk Spaans-Engels en werkt als airhostess bij Brussels Airlines. “Binnen de Dorpspartij zet zij zich als jonge moeder al geruime tijd in voor jeugd, onderwijs, verkeersveiligheid, betaalbare vrijetijdsbesteding en de noden van de jonge gezinnen in ons dorp”, aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Samen met haar partner lanceerde zij ook het concept van deelwagens in onze gemeente, waardoor Glabbeek een van de eerste landelijke gemeenten in Vlaanderen is die aan autodelen doet. Met haar expertise op vlak van mobiliteit werd zij ook door de Dorpspartij aangesteld als nieuw lid van de gemeenteraadscommissie mobiliteit.”