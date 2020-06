Nu ook middenstandscheques voor alle verenigingen DDH

14 juni 2020

13u48 5 Glabbeek In Glabbeek krijgen nu ook alle verenigingen een middenstandscheque die ze kunnen spenderen bij de lokale handelaars. Eerder meldde het gemeentebestuur al dergelijke cheques te gaan verloten onder de horeca en middenstand.

Voor de middenstand zijn er 250 cheques van 25 euro en nu krijgen ook alle verenigingen er een cadeau, goed voor 11.075 euro in totaal. “De cultuur- en erfgoedverenigingen krijgen voor 2.925 euro middenstandscheques, de jeugdverenigingen voor 3.500 euro, sportverenigingen voor 3.450 euro en de ziekenzorgkernen, senioren- en welzijnsverenigingen voor 1.200 euro”, leggen schepenen Hilde Holsbeeks en Hans Hendrickx (beiden Dorpspartij) de verdeelsleutel uit.

Bedoeling is om op die manier hen een extra steuntje in de rug te geven naast eerder genomen maatregelen om hen te helpen. “Eerder beslisten we al om hen evenveel gemeentelijke subsidies uit te keren als vorig jaar, ook al hadden ze door de crisis maar recht op de helft. hetzelfde bedrag uit te keren als vorig jaar waardoor ze ruim op het dubbele kunnen rekenen. In totaal ondersteunen wij de 55 lokale verenigingen met ruim 30.000 euro”, gaan de 2 schepenen verder.

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) vindt de extra cheques een goede zaak en ziet er een win-win situatie in voor alle betrokkenen: “Door de middenstandscheques zorgen we ervoor dat er, voor het einde van het jaar, voor maar liefst 17.325 euro aankopen kunnen en zullen gebeuren. In totaal investeren we voor ruim 58.000 euro in ondersteuning van onze lokale verenigingen en middenstand”, besluit burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).