Noodfonds voor mensen in financiele nood door de coronacrisis DDH

14 juni 2020

12u31 4 Glabbeek Het OCMW in Glabbeek richt een tijdelijk coronanoodfonds op voor inwoners en zelfstandigen. Het OCMW krijgt hiervoor extra budgetten zodat ze kunnen beantwoorden aan elke bijkomende hulpvraag door de coronacrisis.

“We voorzien binnen het OCMW-budget 2020 een verhoging van 50.000 euro voor een tijdelijk noodfonds waarmee we terugvorderbare steun of renteloze leningen kunnen toekennen aan kwetsbare inwoners maar ook aan zelfstandigen die het door de coronacrisis moeilijk hebben”, legt schepen van OCMW Tom Struys (Dorpspartij) uit.

Elke aanvraag zal grondig onderzocht worden door de sociale dienst en de toewijzingen gebeuren door het bijzonder sociaal comité van de sociale dienst. “Belangrijk hierbij is dat je kan aantonen dat de financiële nood enkel ontstaan is door de coronacrisis”, gaat de schepen verder. Bedoeling is om op die manier deurwaarderskosten voor particulieren of een faillissement van zelfstandigen te voorkomen. “Laten we eerlijk zijn, het zijn niet enkel mensen in een kwetsbare situatie die uit de boot dreigen te vallen door de crisis. Iedereen kan getroffen worden als het inkomen fors daalt en de facturen blijven binnenstromen”, besluit schepen Struys. Inwoners of zelfstandigen met problemen kunnen een mail sturen naar tom.struys@glabbeek.be of bellen naar de sociale dienst van het OCMW op het nummer 016/772870