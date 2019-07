NMBS plant overlegmoment over het betalend maken van de stationsparkings van Tienen en Landen VDT

03 juli 2019

15u50 13 Glabbeek Er komt dan toch een overleg tussen de NMBS, de stad Tienen, de stad Landen en omliggende gemeenten over het betalend maken van de stationsparkings. Dat liet Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) zonet weten.

Vanaf 2 september voert NMBS op de stationsparkings van Tienen en Landen betalend parkeren in om naar hun eigen zeggen de klanten plaatsgarantie en meer comfort te kunnen aanbieden. “Omdat we begrijpen dat jullie hierover heel wat vragen krijgen van inwoners, willen we jullie graag samen met de collega’s van de buurgemeenten uit de regio uitnodigen voor een gezamenlijk overleg”, klinkt het nu in een brief aan de steden Landen en Tienen en aan de buurgemeenten. “Op deze bijeenkomst zullen we ons parkeerbeleid uiteenzetten en luisteren we ook graag naar al jullie vragen en opmerkingen hierover.”

Burgemeester Reekmans is blij dat er overleg komt. “Dit komt er trouwens op mijn vraag”, benadrukt hij. “Ik ben de eerste burgemeester die hier op aandrong. Nadien volgde de gemeente Linter en dan pas is er vanuit Tienen overleg gevraagd. Ik zal zeker aanwezig zijn op de samenkomst op donderdag 25 juli en zal er mijn voorstel voor een voordeeltarief voor de inwoners van Glabbeek op tafel gooien. Aarschot heeft dat ook bekomen en dus willen wij dat ook graag.”

Kortenaaks schepen van Mobiliteit, Kristof Mollu (CD&V) zegt ook tevreden te zijn met het overleg. “Ook vanuit Kortenaken hadden wij onmiddellijk de vraag gesteld tot overleg. Vanmorgen heb ik op een werkgroep van de vervoersregioraad Leuven trouwens nogmaals aangedrongen op een concrete datum voor overleg en dit voor alle gemeenten in onze regio. Ik ben dan ook tevreden dat er nu eindelijk een overleg komt met de verschillende buurgemeenten en de NMBS.”