Nieuwe wind waait door De Duizendpoot Bunsbeek

02 september 2019

Vorig schooljaar was er nog ongerustheid over het voortbestaan van school De Duizendpoot in Bunsbeek, maar het katholieke onderwijsnet liet weten dat ze zou blijven investeren in de school. Vandaag werd gestart met een nieuw schoolbestuur en ook op pedagogisch vlak waait er een nieuwe wind. Om dit te symboliseren werd er een fonkelnieuw logo ontworpen.

“De voorbije maanden werd er keihard gewerkt aan een investeringsplan om de nodige renovatiewerken op te starten”, zegt Ilse Poffé van de raad van bestuur. “Op pedagogisch vlak wordt er nauwer samengewerkt met het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO). Ook wordt het initiatief Kwartiermakers van vzw Willewete opgestart wat vrij lezen op basisscholen aanmoedigt. Last but not least wordt er werk gemaakt van een KiVa school, dit om preventief pestproblemen aan te pakken en de sociale vaardigheden van de leerlingen te versterken. Zodoende wordt er een positieve sfeer voor zowel leerling als leerkracht gecreëerd waarin iedereen zich beter zal voelen.”

Om deze nieuwe initiatieven te symboliseren werd een gloednieuw logo ontworpen. Het supergemotiveerde team van meesters en juffen is er helemaal klaar voor om de jongens en de meisjes zelfstandiger te maken en degelijk voor te bereiden zodat ze later stevige stappen kunnen zetten in hun verdere loopbaan.