Nieuwe wandellus in Velpevallei Vanessa Dekeyzer

02 april 2020

15u28 5 Glabbeek De gemeente Glabbeek en het Vlaams Agentschap Natuur en Bos (ANB) maakten werk van een doordacht actieplan voor de trage wegen in de Velpevallei in deelgemeente Zuurbemde.

Door elf trage wegen die grotendeels onderbroken of verdwenen waren, gedeeltelijk te verleggen en gedeeltelijk af te schaffen, werd er een nieuwe wandellus gerealiseerd die de steenweg N29 in Glabbeek via een nieuwe dreef naar de Ruiterij met trage wegen richting Zuurbemde centrum verbindt.

Ook tussen de Ruiterij, de kerk van Zuurbemde en de Hoeledenstraat komt hierdoor een nieuwe nuttige verbinding van trage wegen. Deze nieuwe wandellus is intussen al grotendeels zichtbaar op het terrein en de gemeenteraad van 2 april zal dit nieuw wandelnetwerk officialiseren.