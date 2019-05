Nieuwe gemeentelijke landbouwraad Glabbeek is geïnstalleerd vdt

28 mei 2019

Maandagavond werd de nieuwe gemeentelijke landbouwraad in Glabbeek geïnstalleerd. Leen Schrevens volgt zichzelf op als voorzitter en Michel Marteau is de nieuwe ondervoorzitter. Leen Schrevens is gewezen nationaal voorzitster van de Groene Kring en baat samen met haar echtgenoot een landbouwbedrijf uit op de Rode in Glabbeek. Michel Marteau is tuinbouwer en zaakvoerder van het plantenbedrijf Marteau & co in Zuurbemde. Gemeentelijk ambtenaar Marjolein Moerman neemt de taak van secretaris op zich. Daarnaast zetelen in het bestuur: landbouwers Michel Coeckelberghs, Jos Lenaerts, Stijn Veulemans, Pascale Pans en Bart Vanstockstraeten, fruitteler Peter Veulemans en Guy Vandepoel van de Boerenbond. En ook eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij), maakt als bevoegd schepen voor Landbouw met adviserende stem deel uit van het bestuur.