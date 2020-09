Nieuwe asfaltwegen op gewezen militair domein en vernieuwing van straten in Glabbeek DDH

03 september 2020

17u53 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek vernieuwt alle asfaltwegen op het voormalig militair domein. Eerder werden er daar al verschillende loodsen gerestaureerd. De gemeenteraad moet het plan op 10 september nog goedkeuren, maar aangezien de Dorpspartij in Glabbeek de absolute meerderheid heeft, is dat een formaliteit. Op diezelfde gemeenteraad zal ook de vernieuwing van de Schaffelbergstraat en de Ruekenbosstraat in deelgemeente Bunsbeek worden goedgekeurd.

Op het gewezen militair domein gaat het om 4.100 vierkante meter wegen en de gemeente raamt de kosten op 151.250 euro. “Vooral de wegen aan de achterzijde op het domein zijn volledig versleten, maar we kiezen er voor om de volledige weginfrastructuur van het domein ineens te vernieuwen. Door deze werken gelijktijdig te gunnen, kunnen we veel betere prijzen verkrijgen van aannemers. Na de vernieuwing van de asfaltwegen wordt er nog één loods afgebroken waar er een nieuwe parking zal worden aangelegd. Het volledige domein krijgt ook straatverlichting en camerabewaking, zodat we een perfect controle hebben op het volledige gemeentelijke domein dat publiek toegankelijk is”, zegt schepen van het Autonoom Gemeentebedrijf Hans Hendrickx (Dorpspartij).

(Lees verder onder de foto)

Straten vernieuwen

Glabbeek zal binnenkort ook de Schaffelbergstraat en de Ruekenbosstraat in deelgemeente Bunsbeek vernieuwen. “Beide straten zijn toe aan een grondige herstelling. De Ruekenbosstraat heeft een wegdek met een oppervlakte van 6.890 vierkante meter en de Schaffelbergstraat van 440 vierkante meter. De kostprijs voor deze werken is geraamd op 278.300 euro”, legt schepen van Openbare Werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) uit.

De werken starten nog dit jaar en de bewoners krijgen een informatiebrief in de bus zodra de aannemer aangeduid is.