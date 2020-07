Nieuw restaurant Vin’Osteria 55 heeft voorliefde voor Italiaanse gerechten DDH

26 juli 2020

13u41 0 Glabbeek Glabbeek is sinds vorige week een restaurant rijker. Op 22 juli werd het nieuw restaurant Vin’Osteria 55, op de hoek van de Craenenbroekstraat en de Tiensesteenweg (N29), officieel geopend door burgemeester Peter Reekmans en middenstandsschepen Tom Struys (beiden Dorpspartij).

De zaak wordt uitgebaat door Koen en Ann-Michelle Suttels die al eerder met hun wijnhandel Touch Wijnen en Touch Catering gevestigd waren in Glabbeek. In het nieuw concept staat vooral hun voorliefde voor de Italiaanse keuken centraal. “De bedrijvigheid in Glabbeek zit duidelijk in de lift want de voorbije jaren openden al heel wat nieuwe handelszaken en bedrijven hun deuren, iets wat we alleen maar kunnen toejuichen”, reageert schepen Struys. Tijdens de coronacrisis organiseerden Koen en Ann-Michelle al een catering met afhaalgerechten, het restaurant is daar een logisch vervolg op.

De zaak is dagelijks open, behalve op woensdag en donderdag. Reserveren kan op het nummer 0475/598984 of door een mail te sturen naar info@touch-catering.be