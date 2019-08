Nieuw Mobipunt met autodelen start op 9 september op in Bunsbeek vdt

23 augustus 2019

14u03 0 Glabbeek Autodelen is in Glabbeek al bijna een jaar een enorm succes, waardoor er al drie autodeelwagens aan het Mobipunt in het centrum van Glabbeek aan het gemeentehuis staan. Vanaf 9 september komt er een nieuw Mobipunt bij in Bunsbeek op de parking voor het dorpsplein langs de Schoolstraat.

“Op deze locatie is er een bushalte, een fietsenparking en komt er één vaste parking voor een autodeelwagen”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “De komende maanden komt er op deze locatie ook nog een oplaadpunt voor elektrische wagens.”

Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is, kan deze door een andere persoon gebruikt worden. De wagen reserveren en gebruiken, verloopt via een app en je betaalt enkel voor de gereden kilometers. “Dit project, waarvoor we samenwerken met bedrijf cars4community van Bart Vanham uit Glabbeek, kadert in ons gemeentelijk klimaatplan waarmee we als gemeente de CO2-uitstoot helpen verminderen”, besluit Reekmans.