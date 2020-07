Nieuw kapsalon Su Casa officieel geopend DDH

07 juli 2020

18u39 0 Glabbeek In Glabbeek kon kapsalon Su Casa dan toch officieel worden geopend. Door de coronacrisis liet dat even op zich wachten.

Glabbeek heeft er een nieuwe handelszaak bij, kapsalon Su Casa in deelgemeente Zuurbemde. Op maandag 6 juli ging een delegatie van het college van burgemeester en schepenen langs bij uitbaatster Zélie Nolmans (26) die haar officiële opening een tijdje uitgesteld zag door de coronacrisis. De uitbaatster heeft het zaakvoeren van geen vreemden want ze is de dochter van John Nolmans, die jaren een bakkerij uitbaatte in Glabbeek. Zowel heren, vrouwen als kinderen kunnen in het nieuwe kapsalon terecht. Naar eigen zeggen zijn ze er gespecialiseerd in kleuringen, balayage en highlights. De zaak bevindt zich op de Zuurbemde 6 en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag, telkens op afspraak.