Nieuw kantoor Watering Het Velpedal is geopend

27 augustus 2019

17u27 0 Glabbeek Het nieuw kantoor van Watering Het Velpedal in het centrum van Glabbeek werd zopas geopend. De watering was jarenlang gehuisvest in het oud gemeentehuis van Bunsbeek en verhuisde onlangs naar een nieuwbouw naast GC De Roos op de site van het gemeentehuis langs de Grotestraat in Glabbeek.

“Het oud gemeentehuis van Bunsbeek was volledig versleten waardoor een verhuis naar een nieuwe locatie zich opdrong”, stelt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Momenteel staat het oud gemeentehuis te koop en door deze opbrengsten te investeren in de afbraak van de oude garages aan het gemeentehuis, die ook al jaren leeg stonden, in een duurzame nieuwbouw voor de watering, deden we als gemeentebestuur een slimme investering in het moderniseren van ons gemeentelijk patrimonium.”