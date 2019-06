Nieuw honden- en kattenkapsalon Dogs2trim in Bunsbeek Kristien Bollen

29 juni 2019

21u14 0

Schepen van dierenwelzijn Hans Hendrickx en burgemeester Peter Reekmans (beiden Dorpspartij) openden vandaag officieel het nieuw honden- en kattenkapsalon Dogs2trim van Kathleen De Ronne in deelgemeente Bunsbeek. Bij Dogs2trim kan je alle dagen terecht op afspraak via mail dogs2trim@gmail.com, telefonisch 0493/453496 of via hun Facebookpagina.

“De bedrijvigheid in Glabbeek zit duidelijk in de lift, de voorbije periode openden al heel wat nieuwe bedrijven hun deuren in onze gemeente. Maar ook de komende maanden komen er nog meerdere nieuwe bedrijven in Glabbeek zich vestigen” aldus de burgemeester.