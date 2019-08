Nieuw busaanbod voor deelgemeenten Attenrode en Zuurbemde

Kristien Bollen

14 augustus 2019

10u11 0 Glabbeek Het gemeentebestuur van Glabbeek was al heel lang vragende partij voor een beter openbaar busvervoer van vervoersmaatschappij De Lijn in deelgemeenten Attenrode en Zuurbemde.

“Eindelijk krijgt de gemeente Glabbeek na jarenlang ijveren voor een beter busaanbod in alle deelgemeenten eindelijk positief nieuws voor de uitbreiding van het busvervoer in onze kleinste deelgemeenten Attenrode en Zuurbemde, waar tot vandaag amper een bus door kwam. De huidige lijn 485 Tienen-Lubbeek-Leuven wordt hiervoor binnenkort aangepast tussen Vissenaken en Binkom en zal dus ook deelgemeenten Attenrode en Zuurbemde gaan bedienen. De uitgebreide lijn 485 met een nieuw traject krijgt ook een betere frequentie in de spits om de 30 minuten en om de 60 minuten in de daluren. En op zaterdag komt er ook om de 60 minuten een busverbinding. Tijdens schooldagen rijden de bussen van 6.22 tot 22.46 uur, tijdens de schoolverlofdagen tussen 5.53 en 21.31 uur en op zaterdag tussen 7.59 en 23.05 uur" zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij)