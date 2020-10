Net geen 15 miljoen euro investeringen in fietspaden, voetpaden, rioleringswerken en een veiligere schoolomgeving: “We krijgen hiervoor 1O miljoen euro Vlaamse subsidies” DDH

08 oktober 2020

17u58 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek investeert 5,3 miljoen euro in het vernieuwen en het verkeersveiliger maken van de Baekveldstraat, Schoolstraat, Boeslinter, Kapelstraat, Pepinufortstraat en Hoeledensesteenweg in deelgemeente Bunsbeek. Later komen daar nog ruim 9 miljoen investeringen bij voor werken elders in de gemeente.

Na de volledige vernieuwing van de Baekveldstraat waar ook nieuwe voetpaden werden aangelegd gaat de gemeente Glabbeek nu ook riolering -en wegenwerken uitvoeren in Boeslinter, de Pepinusfortstraat en de Hoeledensesteenweg. Samen met deze werken worden er nieuwe voetpaden aangelegd in het tweede gedeelte van de Schoolstraat, in Boeslinter, de Kapelstraat en de Pepinusfortstraat. Op de Hoeledensesteenweg komen er, tot de grens met Kortenaken, vrijliggende fietspaden en ook de Pepinusfortstraat krijgt er. In Boeslinter en een deel van de Schoolstraat, tot het kruispunt met de Baekveldstraat, komen er dan weer fietssuggestiestroken. De vernieuwing van al deze straten is een onderdeel van het wegenmeerjarenplan 2013-2030 en een belangrijke schakel in het realiseren van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Een hele boterham

“Het is een hele boterham maar de De Baekveldstraat, Te Griest (de nieuwe weg die binnenkort in de verkaveling Baekveld wordt aangelegd) en de Heideblokstraat worden bovendien fietsstraten. We sluiten de Kapelstraat definitief af langs de zijde van de Oplinteresesteenweg en ze wordt ingericht als woonerf. Een cameraschild in de Schoolstraat moet ervoor zorgen dat we de 30 km. zone in de schoolomgeving kunnen handhaven en op de grens van die en Boeslinter installeren we een wegeversmalling. In Boeslinter leggen we dan weer fietssuggestiestroken aan, die op hun beurt overgaan in de nieuwe fietspaden in de Pepinusfortstraat en de nieuwe vrijliggende fietspaden op de Hoeledensesteenweg. Om de snelheid in de Pepinusfortstraat af te remmen wordt de weg smaller gemaakt door de aanleg van nieuwe voet -en fietspaden en komen er geschrankte parkeervakken op de weg. Op de Hoeledensesteenweg tenslotte zal een asverschuiving snelheidsremmend werken” , zegt gemeenteraadsvoorzitter Simon Vandermeulen (Dorpspartij).

Nog een 9 miljoen voor extra maatregelen, ook hier met veel subsdidies.

De totale kostprijs van de ingrepen, in de kern van Bunsbeek en de ruime schoolomgeving in de deelgemeenten, bedraagt 5,3 miljoen euro waarvan 4 miljoen euro betaald wordt met subsidies. De werken worden uitgevoerd tussen 2021 en 2023, tenminste dat is het streefdoel.

In deelgemeente Kapellen starten volgend jaar al de werken in de Dorpsstraat, Kerkstraat, Bergeveldstraat en Lentedreef waarbij ook de schoolomgeving van Kapellen grondig wordt vernieuwd en verkeerveiliger gemaakt. Het dossier voor een verkeersveiligere schoolomgeving in Bunsbeek is evenzeer zo goed als rond. Beide projecten samen kosten ruim 9 miljoen euro maar ook hier mag de gemeente rekenen op Vlaamse subsidies, goed voor 7,2 miljoen euro.

Tenslotte wordt ook de ruime schoolomgeving in Glabbeek aangepakt maar dat is iets voor 2023.