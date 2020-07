Na vier jaar procederen kan nieuwe verkavelingsweg eindelijk worden aangelegd DDH

26 juli 2020

13u39 3 Glabbeek In Bunsbeek kunnen binnenkort eindelijk de werken van start gaan voor de aanleg van de nieuwe verkavelingsweg voor de toekomstige gemengde woonwijk Baekveld die zal bestaan uit 22 private koopwoningen en 30 sociale huurwoningen. Twee buurtbewoners gingen meermaals in beroep tegen de goedkeuring van de aanleg van een bredere straat. Vorige week zette de bevoegde minister definitief het licht op groen voor het rooilijnplan dat noodzakelijk was voor de aanleg van die weg.

Het verhaal start op 14 juli 2016 wanneer de toenmalige gemeenteraad de aanpassing voor het eerste deel goedkeurde van de bestaande buurtweg 38 (het wegje naast de school in Bunsbeek dat kruist met de Schoolstraat en uitkomt in de Baekveldstraat) naar een nieuwe straat doorheen de toekomstige private verkaveling Baekveld. Twee buurtbewoners gingen tegen de plannen in beroep bij de provincie maar die bekrachtigde de beslissing van de gemeenteraad. De tegenpartij ging daarop weer in beroep, deze keer bij de minister maar ook die verwierp hun bezwaren op 23 mei 2018 en keurde de aanleg van het eerste deel van de nieuwe verkavelingsweg definitief goed.

Op 13 juni 2019 keurde de gemeenteraad de aanpassing van het tweede deel van de buurtweg 38 goed maar ook daartegen gingen de twee in beroep bij de provincie, die ook nu weer de beslissing bekrachtigde in september 2019. Opnieuw gingen de twee in beroep bij de minister die het ook nu verwierp op 24 juli 2020. De aanpassing van het rooilijnplan voor de buurtweg 38 tot een nieuw tracé als verkavelingsweg, tussen de Schoolstraat en de Baekveldstraat, voor zowel de private verkaveling (eerste deel) als de sociale verkaveling (tweede deel) is hiermee definitief goedgekeurd.

Enkelingen, met een hoog ‘niet-in-mijn-achtertuin-syndroom’, putten de voorbije 4 jaar alle mogelijke procedures uit en krijgen nu, zoals verwacht, over de hele lijn ongelijk Burgemeester Peter Reekmans

“Na vier jaar komt er dus eindelijk een einde aan een absurde klachtenregen tegen het realiseren van nieuwe woningen op bouwgrond Het dossier van de gemeente was perfect, volgens alle geldende regelgevingen, opgemaakt maar enkelingen, met een hoog ‘niet-in-mijn-achtertuin-syndroom’, putten de voorbije 4 jaar alle mogelijke procedures uit en krijgen nu, zoals verwacht, over de hele lijn ongelijk. Eindelijk kunnen we van start gaan met de wegeniswerken voor de nieuwe verkaveling Baekveld, maar ook met het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving in Bunsbeek”, reageert burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

22 koop- en 30 sociale huurwoningen

In het binnengebied Baekveld komt er een nieuwe gemengde woonwijk met 22 betaalbare woningen en een aanpalende sociale woonwijk met 30 huurwoningen. “We willen vooral jonge en kwetsbaardere gezinnen betaalbare woongelegenheid aanbieden. Het is te gek voor woorden dat mensen tegen de bouw ervan zijn want de bouwgronden liggen in de kern van de bouwzone in Bunsbeek. Bovendien legt Vlaanderen elke gemeente net een verdichting in de woonkernen op. Het algemeen belang van dit woonproject en het veiliger maken van de schoolomgeving primeren op het eigenbelang van enkelen die blijkbaar geen woningen willen op de bouwgronden in hun achtertuin. Opmerkelijk is dat deze gronden al even lang bouwgrond zijn als de grond waarop de klachtindieners hun eigen woning bouwden, dit is dus geen nieuw woonuitbreidingsgebied dat aangesneden wordt, maar historische bouwgrond in de volle bouwzone van Bunsbeek-centrum. Uiteraard verwachten we nog klachten tegen de omgevingsvergunning voor de woningen maar deze procedures kunnen de werken maximaal nog enkele maanden vertragen. Eindelijk kunnen we nu vooruit met dit belangrijk dossier voor sociale woongelegenheid. Glabbeek moet namelijk tegen 2025 zijn bindend sociaal objectief van Vlaanderen halen en, samen met deze woonwijk en de sociale woonwijk de Melkroos, behalen we de 52 verplichte sociale woningen voor ons dorp”, besluit Schepen van wonen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij).