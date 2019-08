Exclusief voor abonnees Na dood van man en vader runnen kleuterjuf Catherine en dochters Ines en Margo vleesveebedrijf: “We zetten passie van Marc verder” Vanessa Dekeyzer

30 augustus 2019

09u49 2 Glabbeek Glabbeek Proeft zet op zaterdag 31 augustus het kwaliteitsvol Belgisch witblauw rundvlees in de kijker. Dat wordt met veel vrouwelijke liefde gekweekt in de Nieuwstraat. Catherine Rigot (52) runt samen met haar twee dochters het vleesveebedrijf van haar overleden man Marc Theunis. “We zetten de passie van Marc met liefde verder.”

Catherine, Marc, Ines en Margo vormden samen een mooi gezin. Marc runde samen met zijn broer Jan een vleesveebedrijf en Catherine combineerde haar job als kleuterjuf met het huishouden. Samen zorgden ze voor hun twee meisjes. Maar plots liep het mis: Marc kreeg kanker. “Aanvankelijk dachten we allemaal nog dat het wel goed zou komen. Maar misschien waren we blind. In 2017 besloot ik om loopbaanonderbreking op te nemen en probeerden we Marc te helpen waar nodig, naast de opstart van Speelboerderij RAVOT.”

