Muzikant in hart en nieren Willy Vandevin (66) overleden Vanessa Dekeyzer

08 oktober 2019

11u38 8 Glabbeek Muzikant en entertainer Willy Vandevin (66) nam maandag afscheid van het leven na een strijd van drie jaar tegen kanker. Willy gaf op 14 september nog zijn laatste optreden ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Kriebel en Huksel in De Hangaar in Glabbeek.

“Al van jongs af aan was mijn papa met muziek bezig”, zegt docher Véronique. “Eerst als Dj Fidello en de laatste jaren als drummer bij het accordeongezelschap Kriebel en Huksel. Hij was eveneens zaakvoerder bij Music Explosion waarmee hij verschillende evenementen organiseerde en de begeleiding deed van verschillende bekende artiesten.”

Voor Willy was de viering van tien jaar Kriebel en Huksel een mooi afscheidsmoment. “Hij heeft er van genoten, het kon niet mooier zijn”, zegt dochter Véronique. “Iedereen heeft hem nog eens goed kunnen vastpakken en hem in de bloemetjes kunnen zetten.”

Donderdag is er om 19 uur kans tot groeten bij uitvaart Harry in Glabbeek. De afscheidsviering vindt vrijdag om 10 uur plaats in crematorium Hofheide.