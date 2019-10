Muzikant en entertainer Willy Vandevin verliest strijd tegen kanker. “Kriebel en Huksel moet verder gaan, ook zonder mij” Vanessa Dekeyzer

09 oktober 2019

09u00 0 Glabbeek Muzikant en entertainer Willy Vandevin (66) nam maandag afscheid van het leven na een strijd van drie jaar tegen kanker. Willy gaf op 14 september nog zijn laatste optreden ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Kriebel en Huksel in De Hangaar in Glabbeek.

“Al van jongs af aan was mijn papa met muziek bezig”, zegt Véronique. “Eerst als Dj Fidello en de laatste jaren als drummer bij het accordeongezelschap Kriebel en Huksel. Hij was eveneens zaakvoerder bij Music Explosion waarmee hij verschillende evenementen organiseerde en de begeleiding deed van verschillende bekende artiesten.”

Voor Willy was de viering van tien jaar Kriebel en Huksel een mooi afscheidsmoment. “Hij heeft er van genoten, het kon niet mooier zijn”, zegt dochter Véronique. “Iedereen heeft hem nog eens goed kunnen vastpakken en hem in de bloemetjes kunnen zetten.”

“Het is een zwaar verlies”, zegt vriend Bernard Vandereyken. “Wij hebben met BW Projects, waarvan hij vaste technieker was, tal van evenementen samen tot een goed einde gebracht. Was er een probleem, dan wist Willy dat steevast op te lossen. Hij hield van feesten en dus kon het allemaal niet groot genoeg zijn, van gigantische discobollen tot grote kristallen lusters en vuurwerk. Alles was mogelijk en werd tot in de puntjes afgeleverd. Geen half werk voor Willy.”

Bernard nam zondag afscheid van Willy. Hij wist dat zijn vriend euthanasie zou plegen. “Hij heeft me gevraagd of ik wil spreken op zijn afscheidsviering. Het zal niet makkelijk zijn, maar wel een eer aan een zacht en zeer geliefd man. Ik ga hem en onze gezamenlijke ‘dagschotels’ ontzettend missen.”

Renaat Collaerts van Kriebel en Huksel kent geen betere drummer dan Willy. “Hij was sinds zijn achtste bezig met drummen. Soms drumde hij op één weekend zoveel dat hij te moe was om maandag naar school te gaan. Voor Kriebel en Huksel was hij ontzettend belangrijk. Hij bracht zo veel attributen mee, om net de juiste touch te kunnen geven. Wij zaten soms met verbazing te kijken naar hoe hij zo juist zat te spelen.”

Ook Renaat werd zondag door Willy bij zijn thuis ontvangen. “Hij was moe gestreden. Hij zei: mannen, geen tranen! Ik wil dat jullie verder spelen. Eerlijk gezegd wisten we niet wat we moesten doen, maar op aanraden van Willy gaan we toch verder doen. Al zal het nooit meer hetzelfde zijn. Op zijn uitvaart spelen we niet live, maar Willy wilde wel dat het liedje La fille qui pleure, een liedje van onze laatste cd, gespeeld zal worden.”

Donderdag is er om 19 uur kans tot groeten bij uitvaart Harry in Glabbeek. De afscheidsviering vindt vrijdag om 10 uur plaats in crematorium Hofheide.