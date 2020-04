Mondmaskers liggen vanaf maandag in de lokale supermarkt Spar Vanessa Dekeyzer

30 april 2020

17u11 2 Glabbeek De rekken in warenhuis Spar in Glabbeek worden dit weekend weer goed aangevuld. Nieuw in het assortiment zijn de mondmaskers. “Dit weekend worden er in de Spar 2.000 pakketten van tien chirurgische mondmaskers geleverd. Deze worden aan 14,52 euro, de prijs die de gemeente er aan betaald heeft, te koop aangeboden”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

In Glabbeek zullen vanaf 4 mei mondmaskers per tien verpakt in de winkelrekken van de lokale supermarkt te koop liggen. “Nadat de regering op 29 april besliste dat de verkoop van medische chirurgische mondmaskers vanaf 4 mei ook toegelaten is aan particulieren, nam ik onmiddellijk het initiatief om een van de leveranciers aan te spreken die al vanaf de eerste dag van de coronacrisis voor bevoorrading in Glabbeek zorgt”, aldus Reekmans.

In Oostenrijk liggen al weken mondmaskers in de winkelrekken. “Wij volgen nu dit voorbeeld”, aldus de burgemeester. “Quasi alle leveranciers verkopen deze chirurgische maskers steeds in verpakkingen van 50 stuks, maar deze zijn voor particulieren vaak te grote hoeveelheden. De verpakkingen per tien stuks zijn dus ideaal om in een supermarkt te koop aan te bieden.”

Zonder winst

“Graag nog een woordje van dank aan de uitbaters van Spar Glabbeek, die deze mondmaskers zonder winst in hun winkelrekken leggen vanaf 4 mei en hierdoor meehelpen om Glabbeek maximaal gezond te houden”, aldus Reekmans. “Om hamsteren tegen te gaan, zullen deze wel verkocht worden met een maximum van één pakket van tien stuks per klant.”