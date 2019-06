Mobiscore zorgt voor grote woede op het Hagelandse platteland Vanessa Dekeyzer

20 juni 2019

18u46 10 Glabbeek Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) start een onlinecampagne tegen de Mobiscore. En ook Linters burgemeester Marc Wijnants (CD&V) trekt hard van leer tegen Vlaanderen.

“Wat wil Vlaanderen met het platteland?”, vraagt Marc Wijnants zich af. “De Lijn bouwt haar dienstverlening op het platteland steeds verder af. Belbussen zullen zelfs niet meer rijden, als de gemeenten niet voor de kosten willen opdraaien. En nu zijn de woningen op het platteland gebuisd op vlak van de Mobiscore omdat er onvoldoende openbaar vervoer voorhanden is, iets waar de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor is. Is Vlaanderen nu echt de pedalen kwijt?”

De burgemeester van Glabbeek, Peter Reekmans, deed de moeite om enkele locaties in Glabbeek te analyseren. “Ikzelf woon in de kern van onze gemeente, waar ik op amper 50 meter een bushalte heb met een uitstekende dienstverlening en een mobipunt met autodelen. Tegenover mijn deur bevindt zich een basisschool en ik heb een huisarts op 20 meter afstand, een woonzorgcentrum op 50 meter en een ziekenhuis op 5 kilometer van mijn deur. En op amper 100 à 250 meter zijn een supermarkt, een bakker, een beenhouwer, een brasserie, twee drankenhandels, een apotheker, vijf bankkantoren, een sporthal, een cultuurcentrum, een feestzaal en het gemeentehuis gelegen. Toch krijgt mijn perfect gelegen woning een Mobiscore van amper 4,8 op 10!”

Deze Mobiscore is compleet waardeloos en vooral een zoveelste aanval op het platteland Peter Reekmans

Compleet waardeloos

De test werd ook gedaan voor een woning in deelgemeente Attenrode-Wever, waar er quasi geen aanbod is van openbaar vervoer en waar de inwoners al snel op drie kilometer afstand wonen van de dienstverlening in de kern van de gemeente. Deze woning krijgt toch nog 4,7 op 10. “Enkel deze vergelijking in mijn eigen gemeente leert me al snel dat een van de belangrijkste parameters zoals openbaar vervoer blijkbaar nauwelijks invloed heeft op de Mobiscore. Een woning in een deelgemeente waar amper een bus rijdt, scoort namelijk bijna even goed als een woning in de kern van onze hoofdgemeente waar er ieder uur een bus passeert. Deze Mobiscore is dus compleet waardeloos is en vooral een zoveelste aanval op het platteland”, stelt burgemeester Reekmans vast.

Centralisatiecampagne

De Mobiscore is volgens Reekmans een zoveelste instrument in de grote centralisatiecampagne van de uittredende Vlaamse regering, waarbij de enige betrachting is om wonen op het platteland enorm duur te maken en het platteland op termijn letterlijk te laten leeglopen. “Ik blijf mij als burgemeester van een gezonde, groene, gezellige en bruisende plattelandsgemeente verzetten tegen deze aanval op het platteland. Mijn inwoners en ikzelf wonen namelijk enorm graag in onze dorpsstraten en laten ons niet door een legertje wereldvreemde politici uit de Wetstraat verjagen. Leve het platteland!”