Mobipunt in centrum Glabbeek krijgt pakjesautomaat van Bpost Kristien Bollen

19 oktober 2019

13u57 0 Glabbeek De gemeente gaat een pakjesautomaat met 58 kluizen van Bpost plaatsen aan het Mobipunt in het centrum van Glabbeek. “Met dit nieuw aanbod versterken we niet alleen ons Mobipunt aan het gemeentehuis, maar deze pakjesautomaat heeft bovendien ook heel wat voordelen voor onze handelaars en inwoners” zegt schepen van middenstand Tom Struys (Dorpspartij).“Naast Bpost kunnen ook meerdere logistieke partners zoals DHL, GLS en vele anderen, van deze pakjesautomaat gebruik maken.é

Uniek in de regio

“Als gemeentebestuur gaven wij onmiddellijk onze steun aan dit topvoorstel van Marijke Nelis van de gemeentelijke middenstandsraad, omdat deze pakjesautomaat voor onze lokale middenstand een absolute meerwaarde is. Onze handelaars die de pakjesautomaat gaan gebruiken en een kluis huren worden 7/7 dagen en 24u/24u bereikbaar doordat zij hun verzend en ontvangstmogelijkheden na de openingsuren kunnen uitbreiden. Maar ook onze inwoners hebben heel wat voordelen met deze pakjesautomaat in het centrum van ons dorp. Inwoners moeten voor hun pakjes te verzenden of af te halen niet meer naar het postkantoor als thuislevering overdag niet mogelijk is. Ook zij zullen zullen van dit nieuw aanbod 7/7 dagen en 24u/24u gebruik van kunnen maken” besluit de schepen

Eerste mobipunt met pakjesautomaat

Glabbeek wordt hiermee de eerste gemeente in de ruime regio dat een Mobipunt met pakjesautomaat krijgt. Door het verzenden en afhalen van pakjes op één locatie te bundelen, draagt de gemeente hiermee bovendien ook nog eens bij aan het verminderen van de uitstoot van CO². Deze pakjesautomaat is heel gebruiksvriendelijk en werkt zonder registratie, maar via mail, sms of QR code. Deze nieuwe pakjesautomaat met 58 kluizen wordt geplaatst voor het einde van het jaar en meer info volgt binnenkort in het gemeentelijk infoblad” vertelt de burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).