Mobiele wasgoten, alternerende speeltijden en lunchpauzes en mondmaskers...Zo pakt Glabbeek de heropstart van scholen aan Vanessa Dekeyzer

01 mei 2020

14u36 0 Glabbeek In de drie scholen van Glabbeek worden vanaf 18 mei het eerste, tweede en zesde leerjaar opgestart in aparte klassen met contactbubbels van een tiental leerlingen. Dat is beslist in de nieuwe werkgroep, die de heropstart van het schoolgebeuren in goede banen moet leiden.

“De gemeente zal voor de scholen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen volgende week al een risicoanalyse maken”, zegt schepen van Onderwijs, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). “Op basis hiervan zullen alle maatregelen uitgewerkt worden om de heropstart zo veilig mogelijk te laten verlopen.”

Om de hygiënemaatregelen maximaal te kunnen toepassen, gaat de gemeente onder andere mobiele wasgoten, zoals op festivals, bijplaatsen op de speelplaatsen van de scholen. “Zo kunnen meerdere kinderen tegelijk hun handen wassen, is het toezicht makkelijker en moeten de kinderen niet allen tegelijk in kleine wc-ruimte. Er komt ook een hygiëneplan waarvoor we extra gemeentelijke poetsploegen inzetten en we laten plexischermen op de schoolsecretariaten plaatsen”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Eenrichtingsverkeer

“We voorzien verder in alternerende speeltijden en lunchpauzes, maar voeren ook eenrichtingsverkeer op elke schoolsite in met belijningen in kleuren op de grond om alle leerlingen maximaal uit elkaar te kunnen houden”, gaat de burgemeester verder. Die lijnen werken eigenlijk zoals in een ziekenhuis. Zo kan je makkelijk elke aparte contactbubbel in de juiste richting doen gaan zonder veel contact met andere bubbels.”

Voor de school van Kapellen stelt de gemeente ook meteen het aanpalende parochiecentrum ter beschikking zodat men de klassen en noodopvang over een grotere oppervlakte kan indelen. “Wanneer er plots een grote stijging in de noodopvang zou zijn, kunnen we gebruik maken van alternatieve schoollocaties”, aldus schepen Holsbeeks. “Voor de school in Glabbeek komen hiervoor de gemeentelijke sporthal, de evenementenhal Hangaar 44, zaal Glazuur en GC De Roos in aanmerking. Voor de school van Bunsbeek zijn dat het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang en het parochiecentrum van Bunsbeek.”

Mondmaskers

Het leerlingenvervoer en warme maaltijden worden tijdelijk afgeschaft en ouders worden verplicht om een mondmasker te dragen bij het brengen en afhalen van hun kinderen. “Dat is een verplichting die we in Glabbeek opstellen, omdat we geen risico’s willen nemen”, besluit Reekmans.