Mil Nagels voorgedragen voor titel van ereschepen Vanessa Dekeyzer

09 september 2019

16u06 0 Glabbeek Het gemeentebestuur wil Mil Nagels (65) uit Bunsbeek de titel van ereschepen toekennen op de volgende gemeenteraad. Mil werd voor de toenmalige Vrije Fusiepartij (VFP) in 1995 verkozen tot gemeenteraadslid en was een van de oprichters van deze partij die na de fusie van de gemeente ontstond door een breuk binnen de toenmalige CVP.

Later sloot de partij terug aan bij CD&V en werd Mil Nagels tussen 2001 en 2006 schepen van onder andere Leefmilieu. In 2006 verliet hij door interne partijstrubbelingen de lokale politiek. “Mil Nagels levert als voorzitter van de vrienden van Steenweg Kermis in Bunsbeek ook al jaren een enorm belangrijke bijdrage voor ons lokaal verenigingsleven”, aldus burgemeester Peter Reekmans.

“Doordat hij vermoedelijk door een vergetelheid van het vorig gemeentebestuur, nooit eerder werd voorgedragen voor de titel van ereschepen, dragen wij hem nu wel voor”, gaat Reekmans verder. “Het toekennen van deze eretitels is voor ons als gemeentebestuur een enorme vorm van respect en dankbaarheid voor iedereen die zich ooit inzette voor onze gemeente, ongeacht zijn of haar partijkleur.”