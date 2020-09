Middenstandsactie levert 1,7 miljoen op DDH

15 september 2020

11u02 0 Glabbeek De middenstandsactie #koop3380 leverde de Glabbeekse middenstand en horeca deze zomer een omzet op van ruim 1,7 miljoen euro. Inwoners die lokaal kochten werden beloond met spaarzegeltjes waarmee ze dan weer waardebonnen konden winnen. In totaal werden er 174.000 zegeltjes gekleefd.

De actie #koop3380 liep van1 juli tot 31 augustus. “Om één spaarkaart vol te kleven moest je voor 160 euro aankopen, we kregen ongeveer 11.000 volle kaarten in de bus. In Glabbeek zijn er maar een 20 handelszaken en dus was de actie een groot succes, groter dan ik had kunnen hopen”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Een eerste klevertje kreeg je voor een aankoop van minstens 10 euro, de andere per begonnen aankoopschijf van 10 euro. “Op die manier droegen we ons steentje bij om de lokale handel te ondersteunen in deze moeilijke coronatijden. Tegelijk is het voor de inwoners leuk aangezien ze kans maakten op geldprijzen ”, gaat middenstandsschepen Tom Struys (Dorpspartij) verder.

De winnaars werden maandag 14 september getrokken. Er was een hoofdprijs van 25 waardebonnen van 25 euro, een tweede van 10 waardebonnen van 25 euro en een derde van 5 waardebonnen van 25 euro. De andere 250 waardebonnen van 25 euro werden apart verloot.

Glabbeek investeerde in de actie 10.000 euro en denkt er aan om volgend jaar een soortgelijk initiatief te nemen.