Meerderheid werkt nog stevige agenda af voor zomervakantie vdt

10 juli 2019

08u15 0 Glabbeek De meerderheidsfractie Dorpspartij-sp.a is nog niet in vakantiemodus. Zo werd een eerste lezing gedaan van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW- en gemeentebestuur.

De openbare werken in maar liefst 23 straten in Glabbeek en de renovatie van gemeentelijke gebouwen zijn prioritair in het meerjarenplan. Er werd een budgetcontrole gedaan voor het lopende werkjaar, zodat de gemeentefinanciën onder controle blijven.

“En er werd beslist om een nieuwe tractor en maaier aan te kopen voor de dienst openbare werken”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Nog op de agenda stonden het verloop van de renovatie van het gemeentelijk domein aan de Steenbergestraat, de oprichting van een gemeentelijke werkgroep die het MOS-project in de drie scholen van Glabbeek zal ondersteunen en de voorbereiding van de OCMW- en gemeenteraad van vanavond.”