Meer dan 20 Vlaamse gemeenten ondersteunen plattelandsmotie van Hagelandse burgemeesters vdt

02 juli 2019

15u40 0 Glabbeek Burgemeester Marc Wijnants (CD&V) van Linter en burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek maakten over de partij- en gemeentegrenzen heen een plattelandsmotie op voor Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA). Ze namen dit initiatief om in het Vlaams regeerakkoord meer aandacht te vragen voor het platteland.

Intussen ondersteunen al 21 plattelandsgemeenten in Vlaanderen deze plattelandsmotie. Concreet gaat het over Linter, Glabbeek, Geetbets, Zoutleeuw, Kortenaken, Bekkevoort en Liedekerke in Vlaams-Brabant, Heuvelland, Kortemark, Alveringem en Middelkerke (West-Vlaanderen), Maldegem, Lievegem, Sint-Laureins, Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Moerbeke (Oost-Vlaanderen) en Voeren, Riemst, Halen en Heers (Limburg).

“In de plattelandsmotie roepen we de nieuwe Vlaamse regering op om af te stappen van het huidig beleid dat zich enkel richt op het versterken van verstedelijking en onvoldoende ondersteuning biedt voor een sterk plattelandsbeleid. We vragen meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten via een herziening van het gemeentefonds, ondersteuning voor dorpskernversterking om de open ruimten in stand te houden, een intrekking of tenminste een aanpassing van de parameters van de Mobiscore en een beter openbaar vervoer op het platteland.”

De burgemeesters willen de komende dagen met een ruime delegatie langs gaan bij Vlaams informateur Bart De Wever om hem de plattelandsmotie persoonlijk te overhandigen.