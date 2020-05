Luc Lambrechts volgt Steven Verjans op in de raad van bestuur van gemeentebedrijf AGB Kristien Bollen

17 mei 2020

11u48 0 Glabbeek Steven Verjans zetelde voor de Dorpspartij als bestuurder in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek. Omdat dit mandaat momenteel niet combineerbaar is met zijn beroepsactiviteiten maakt hij plaats voor een nieuwkomer.

Partijvoorzitter Luc Lambrechts vervangt Steven in de raad van bestuur van het AGB Glabbeek. Luc is naast partijvoorzitter van de Dorpspartij ook al geruime tijd voorzitter van de Gemeentelijke Commissie van Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Luc was bovendien jarenlang professioneel actief binnen de bouwsector en de sociale huisvestingsmaatschappij SWAL. Zijn expertise op vlak van ruimtelijke ordening is al lang een meerwaarde voor de Dorpspartij. En als nieuwe bestuurder in het AGB Glabbeek is zijn expertise als bouwkundige ook hier een absolute meerwaarde voor de vele verbouwingen van ons gemeentelijk patrimonium waarvoor het AGB Glabbeek verantwoordelijk is.