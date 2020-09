Lokale ruiters scoren op provinciaal kampioenschap Kristien Bollen

20 september 2020

15u45 2

Ruiter Katarina De Witte uit Attenrode-Wever bij Glabbeek is kampioen van Vlaams-Brabant in dressuur categorie M2. En Jesscia Sannen uit Kapellen werd in dezelfde categorie viceprovinciaal kampioen. Ook Birgit Ceuleers uit Kapellen werd vandaag zelfs dubbel provinciaal kampioen Vlaams-Brabant dressuur in categorie L2 en de categorie jonge paarden.