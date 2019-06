Leerlingen gemeenteschool studeren af Kristien Bollen

27 juni 2019

De 32 leerlingen van het zesde leerjaar kregen tijdens een plechtige proclamatie hun diploma basisonderwijs uit handen van burgemeester Peter Reekmans en onderwijsschepen Hilde Holsbeeks (beiden Dorpspartij). Ook dit jaar studeren de zesdejaars van de gemeenteschool alweer af met heel sterke resultaten. Voor wiskunde is het Vlaams gemiddelde van de leerlingen van alle scholen voor het schooljaar 2018-2019 in Vlaanderen 66,6%, de leerlingen van het zesde leerjaar van de gemeenteschool Glabbeek behalen een gemiddelde van 72%. Voor taal is het Vlaams gemiddelde 72,1%, de leerlingen van de gemeenteschool Glabbeek behalen gemiddeld 83,3%. Voor wereldoriëntatie is het Vlaams gemiddelde 77,6%, de zesdejaars van Glabbeek behalen 87,2%. En voor Frans halen de zesdejaars van de gemeenteschool Glabbeek maar liefst 87,2%, terwijl het Vlaams gemiddeld 58,9% is.

“Met resultaten voor wiskunde, taal, wereldoriëntatie en Frans die fors boven het Vlaams gemiddelde zitten studeren de leerlingen van het zesde jaar van de gemeenteschool ook dit jaar alweer af met heel sterke resultaten. Uiteraard zijn deze sterke resultaten de verdienste van de leerlingen, maar ook van het sterk onderwijsteam dat al jaren van de gemeenteschool in Glabbeek een enorm kwalitatieve school maakt. Als gemeentebestuur zijn we niet alleen fier op de nieuwe moderne school die we drie jaar geleden gebouwd hebben, maar zijn we ook vooral enorm trots op de straffe leerkrachten die onze school permanent op een heel hoof onderwijsniveau houden” aldus burgemeester Peter Reekmans.