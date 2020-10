Leerling lagere school in Glabbeek besmet met corona DDH

02 oktober 2020

20u03 0 Glabbeek In de lagere school in Kapellen is nu ook een leerling besmet met het coronavirus. Afgelopen week waren twee mensen besmet geraakt in de gemeente en nadat alle naasten getest werden, blijken er in één gezin meerdere besmettingen, waaronder de scholier. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) neemt de zaak ernstig en is uiterst waakzaam.

De leerling werd deze week al in quarantaine geplaatst. “Toen de gemeente op de hoogte werd gebracht van de besmette leerling is er overleg geweest tussen de schooldirectie, het CLB, de eerstelijnszone, huisartsen en volksgezondheid. Volgens de richtlijnen zijn leerlingen in het basisonderwijs, die samen met een besmette leerling les volgen in een klaslokaal, laag risicocontacten. Alleen leerlingen die nauw contact hadden met de leerlingen worden als risicocontact beschouwd. De ouders van de leerlingen die nauw contact hadden met de besmette leerling werden al gecontacteerd en laten vandaag een coronatest uitvoeren door de huisarts”, zegt burgemeester Reekmans. De ouders van alle andere leerlingen, die niet gecontacteerd werden door de gemeente, worden beschouwd als een laag risicocontact en moeten zich dus niet ongerust maken. “Ze moeten de komende veertien dagen wel waakzaam zijn. Als hun kind ziek wordt, kunnen ze best de huisarts contacteren.”

Maandag weten ze in Glabbeek of leerlingen die nauw contact hadden met de besmette leerling al dan niet positief getest hebben. “Bij een negatieve test is er niets aan de hand, maar bij een positieve test zullen we onmiddellijk de hele klas in quarantaine plaatsen.”